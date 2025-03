Sci: trionfo di Paris, l'azzurro vince la discesa di Kvitfjell

L'azzurro Dominik Paris ha vinto in 1.44.67 la prima discesa di cdm di Kvitfiell. Per lui - 36 anni il prossimo 14 aprile - è il successo n. 23 in una carriera che l'ha reso il miglior velocista azzurro. L'ultimo suo successo è di dicembre 2023 nella libera della Val Gardena.

Paris, alla quarta vittoria in discesa sulla pista Olympiabakken di Kvitfjell, ha battuto gli svizzeri Marco Odermatt - leader anche della classifica di disciplina - e Stefan Rogentin.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA