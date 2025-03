Incidente a Campodenno, 59enne muore sotto il trattore

Un uomo di 59 anni residente a Campodenno, Diego Pezzi, è morto nel tardo pomeriggio di giovedì 6 marzo in un incidente con il trattore mentre lavorava in un appezzamento di terreno di sua proprietà non lontano da casa.

L'allarme è stato lanciato verso le 22 dalla famiglia che ha trovato il corpo dell'uomo in campagna e chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari ed i carabinieri della Stazione di Predaia che si sono occupati dei rilievi. Dalla ricostruzione pare che la vittima sia scesa dal mezzo agricolo per controllare qualcosa e, forse per un malfunzionamento o una tragica fatalità, sia stata colpita dal battipalo idraulico montato sul trattore. L'uomo è probabilmente morto sul colpo. Pur non trattandosi di un incidente sul lavoro, perché la vittima stava lavorando su suolo privato, sono stati informati dell'accaduto anche gli ispettori dell'Uopsal.



