Incendio nel sottotetto di un'abitazione a Tesimo

Incendio nella notte a Tesimo, paesino sovrastante la Valle dell'Adige, nei pressi di Prissiano. L'incendio si è sviluppato verso le ore 1.30 nel sottotetto di un abitazione. All'arrivo dei vigili del fuoco l'edificio era già completamente avvolto dalle fiamme. Le operazioni dei vigili del fuoco di tutta la zona sono continuate per tutta la notte per il completo spegnimento dell'incendio. I danni sono ingenti. Le cause dell'incendio al momento non sono ancora note.



