E' sotto controllo l'incendio boschivo sopra Laces

L'incendio scoppiato verso mezzogiorno di ieri nei boschi sopra San Martino al Monte in Val Venosta è sotto controllo. Il nuovo aggiornamento è stato diramato al termine dell'odierna riunione di valutazione della situazione, tenutasi alle 14 all'Agenzia per la Protezione civile. Al momento sono ancora presenti numerosi focolai, che verranno domati completamente nelle prossime ore. La propagazione dell'incendio è attualmente stimata in circa 100 ettari.

Nel corso della giornata le operazioni di graduale spegnimento dei focolai proseguiranno unicamente con l'ausilio di quattro piccoli elicotteri antincendio e di un secondo Super Puma, utilizzato per questa campagna antincendio.

Il vento è attualmente più debole rispetto alla giornata di ieri, ma con l'aumento della temperature, esso ha girato di nuovo verso ovest e sta diventando più forte. Con il calo delle temperature, previsto in serata, il fenomeno andrà ad attenuarsi, tornando a girare verso est. Le buone notizie sul fronte antincendio arrivano anche dalle previsioni meteo delle prossime giornate in Alto Adige. Le piogge attese per lunedì andranno ad attenuare ulteriormente la situazione nelle zone boschive interessate dal rogo.

Nella zona del rogo sono presenti, al momento, i tecnici dell'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali per le verifiche in loco possibili pericoli di caduta massi. A Laces, dopo il sopralluogo in mattinata tenuto dal presidente Arno Kompatscher, è arrivato verso mezzogiorno anche l'assessore provinciale alle Foreste Luis Walcher, che ha voluto verificare in prima persona il lavoro svolto dalle squadre di emergenza.





