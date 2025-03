A Laives sequestrato oltre un chilogrammo di droga

I carabinieri di Laives, con il supporto di altri reparti della compagnia di Egna, hanno condotto una nuova operazione volta alla repressione del traffico di stupefacenti. A Laives, a seguito di un controllo, sono stati fermati tre giovani residenti in Bassa Atesina, tutti incensurati. Un diciannovenne, residente a Bronzolo, è stato trovato in possesso di tre panetti di hashish per un peso complessivo di circa 300 grammi. Un altro giovane di Laives, studente, è stato fermato in possesso di quattro panetti di hashish per un totale di circa 400 grammi.

L'attività di controllo è stata successivamente estesa all'abitazione di un terzo giovane, un operaio di 19 anni, residente a Laives, dove sono stati rinvenuti ulteriori tre panetti di hashish del peso complessivo di 300 grammi.

Al termine delle procedure di rito, i due diciannovenni sono stati posti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, mentre il terzo giovane è stato deferito in stato di libertà, come disposto dall'Autorità Giudiziaria competente, prontamente informata dalla Stazione dei Carabinieri di Laives.

Lo stupefacente sequestrato ammonta a più di un chilogrammo di hashish.



