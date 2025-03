A Laces uomini e mezzi in azione contenere gli ultimi focolai

Il presidente della Provincia e assessore alla Protezione civile Arno Kompatscher si è recato nella prima mattinata del 7 marzo a Laces per verificare la situazione attuale, a seguito del furioso incendio boschivo scoppiato ieri verso mezzogiorno sopra Laces in Val Venosta.

Kompatscher ha preso parte ad un volo di ricognizione in elicottero per capire l'entità del rogo e, durante la riunione di valutazione tenutasi in loco, ha ringraziato, garantendo il suo pieno sostegno, gli uomini delle squadre di soccorso intervenute sul posto, rimarcando di condividere tutte le decisioni che sono state assunte.

"Il rogo nei boschi sopra San Martino al Monte ha interessato un'area compresa tra 60 e 70 ettari di superficie boschiva", ha spiegato il presidente del locale distretto dei vigili del fuoco, Roman Horrer, durante la riunione di questa mattina dell'Agenzia per la Protezione civile. Durante la nottata la situazione è stata tenuta sotto controllo e le fiamme non si sono ulteriormente propagate. I controlli sono stati effettuati soprattutto nelle aree abitate. Attualmente risultano essere favorevoli le condizioni del vento, la cui intensità aumenterà però nel corso della giornata.

Poco dopo le 6 di questa mattina, quattro piccoli elicotteri antincendio e l'elicottero Super Puma hanno ripreso le operazioni di spegnimento, supportati a terra da circa 200-300 vigili del fuoco volontari appartenenti a 16 corpi locali, che proseguono il loro lavoro per contenere gli ultimi focolai e ridurne al minimo la propagazione. Nel pomeriggio verrà impiegato un altro elicottero Super Puma. Nella serata di giovedì 6 marzo 59 persone sono state sfollate dalle proprie abitazioni e hanno trascorso la nottata in strutture private e hotel.



