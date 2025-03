Incendio boschivo sopra Laces, persone evacuate

A causa del forte vento l'incendio boschivo che si è sviluppato sopra Laces a Monte Sole in Val Venosta rischia di interessare anche la frazione di San Martino (St. Martin im Kofel). A seguito di una valutazione della Protezione civile ora è in corso l'evacuazione di alcune persone. L'evacuazione viene eseguita grazie a due elicotteri, quello della Guardia di finanza e un Pelikan, fa sapere la Provincia di Bolzano. Attualmente sono in azione ca 300 vigili del fuoco volontari, i vigili del fuoco permanenti, il corpo forestale, la guardia di finanza, la Croce Bianca, il soccorso alpino. Al momento sono state evacuate, per motivi di sicurezza, alcune famiglie residenti nella zona. Una centrale operativa temporanea è stata allestita presso il campo sportivo di Laces. Tre elicotteri antincendio che stanno sorvolando la zona. L'incendio si è sviluppato verso mezzogiorno.





