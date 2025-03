Incendio boschivo, 52 le persone evacuate

Sono 52 le persone evacuate con un elicottero della Guardia di finanza ed un Pelikan dalla frazione di San Martino al monte di Laces in Val Venosta a causa dell'incendio boschivo che sta minacciando l'abitato. Sono state evacuate le donne e i bambini, mentre tutti gli uomini del posto cercano di attivarsi per domare le fiamme. Delle 52 persone evacuate sei sono leggermente intossicate dal denso fumo che si è sprigionato. Le persone sono state portate al campo sportivo di Laces. In azione ci sono 300 vigili del fuoco volontari, i vigili del fuoco permanenti, il corpo forestale, la guardia di finanza, la Croce Bianca, il soccorso alpino. Stando alle ultime informazioni, si teme che l'azione di spegnimento delle fiamme possa protrarsi nelle prossime ore.

Sarebbe difficile, infatti, proseguire nell'azione col buio. Attualmente sono tre gli elicotteri che sorvolano la zona per cercare di spegnere le fiamme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA