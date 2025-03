Incendio a Laces, lavori di spegnimento ancora in corso

Quattro elicotteri e l'elicottero multiuso Super Puma con un serbatoio d'acqua da 4.000 litri hanno cercato di contrastare per tutto il pomeriggio l'incendio boschivo sul Monte sole sopra Laces in Val Venosta. Utilizzando il sistema di informazione sulla popolazione Bis, è stata chiesta agli abitanti della frazione di St. Martin al monte l'evacuazione. Sono state evacuate 59 persone con il supporto del Pelikan 3 e di due elicotteri della Guardia di Finanza. Nove persone sono rimaste intossicate, quattro delle quali sono state trasportate in ospedale.

L'incendio verosimilmente è scaturito da un'auto in fiamme.

Dalle ore 19.00 gli elicotteri antincendio hanno interrotto il loro lavoro. Lo riprenderanno all'alba di domani. Circa 250 vigili del fuoco continueranno comunque il lavoro di spegnimento. Durante la notte sarà mantenuta una vigilanza antincendio, informa la Protezione civile.

In tutta la Val Venosta si sente odore di fumo a causa dell'incendio, con richieste di informazioni che arrivano anche da Pfunds, nel distretto di Landeck, nel Tirolo del Nord.





