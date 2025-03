Imprese altoatesine a conduzione femminile in aumento da anni

Negli ultimi anni, il numero di imprese a conduzione femminile in Alto Adige è cresciuto costantemente. Nel 2024, è aumentato dello 0,8 percento, il che corrisponde a 88 nuove imprese. La Camera di commercio di Bolzano supporta numerose iniziative per promuovere la posizione e il ruolo delle donne nell'economia.

Alla fine del 2024 le imprese a conduzione femminile iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano erano 11.339, che corrisponde al 18,4 percento del totale delle imprese in Alto Adige. La maggior parte delle imprese femminili opera nel settore dei servizi (27,4 percento), nel settore alberghiero e della ristorazione (25,9 percento) e nell'agricoltura (24,9 percento).

Nonostante l'aumento costante delle imprese femminili in Alto Adige, le donne rimangono sottorappresentate nei processi decisionali. Alla fine del 2024, solo una persona su cinque nei consigli di amministrazione delle società di capitali era una donna. In Alto Adige c'erano 28.083 amministratori a fronte di 7.232 amministratrici. In questo contesto, è rilevante anche il fenomeno del cosiddetto "soffitto di cristallo", espressione che indica metaforicamente le barriere invisibili che impediscono alle donne di avanzare nella carriera, soprattutto a livelli dirigenziali.

"Promuovere la presenza delle donne nell'economia non è solo un passo verso la parità, ma contribuisce in modo decisivo a stimolare l'innovazione e la crescita in tutti i settori", spiega Michl Ebner, Presidente della Camera di commercio di Bolzano.

Le iniziative del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile sono volte a consolidare la posizione della donna nell'economia, a favorire il loro accesso a ruoli apicali nonché a indurre la creazione di imprese femminili. Un esempio è il programma di mentoring per giovani imprenditrici che prevede la condivisione di know-how in vari settori della gestione aziendale da parte di imprenditrici esperte. "Il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente il ruolo delle donne nell'economia e dare loro maggiore peso nei processi decisionali", afferma Annemarie Kaser, Presidente del Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile.



