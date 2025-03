Attrezzature Apss,la più vecchia è acceleratore lineare del 2002

L'attrezzatura più vecchia dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) è un acceleratore lineare dell'ospedale Santa Chiara di Trento collaudato nel 2002, che sarà sostituito nel 2025 con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Negli ultimi cinque anni l'acceleratore si è guastato 27 volte, con un costo annuale di manutenzione di 153.233,79 euro. Lo si legge nell'elenco dei dati sulle attrezzature sanitarie aggiornato a novembre 2024 fornito dall'assessore provinciale alla salute Mario Tonina dopo l'interrogazione della consigliera Lucia Coppola (Avs). Nel documento, Coppola sottolineava che nella rubrica "Dataroom", sul Corriere della Sera, "si evince infatti che il Trentino avrebbe il 67% dei suoi macchinari per le risonanze magnetiche e il 55% delle Tac ormai sopra i 10 anni di utilizzo e quindi obsoleti".

L'età media dell'apparecchiatura negli ospedali gestiti dall'Apss è di 7,5 anni. Gli ultimi apparecchi ad essere stati collaudati, nel 2024, si trovano all'ospedale Santa Chiara di Trento, e sono un'angiografia digitale e un sistema tac gamma camera integrato.

Ad aver subìto il maggior numero di guasti, rispettivamente 36 e 39, sono stati due tomografi a risonanza magnetica di Radiologia diagnostica dell'ospedale Santa Chiara di Trento e di Santa Maria del Carmine di Rovereto, che hanno un costo di manutenzione annuale di 135.621,06 euro e 152.153,68 euro.

Con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), nel 2025 in Trentino verranno sostituiti, oltre all'acceleratore lineare della Radionterapia oncologica dell'ospedale Santa Chiara, cinque tomografi assiali computerizzati all'ospedale di Cavalese, all'ospedale civile di Tione, all'ospedale Santa Chiara e all'ospedale San Lorenzo collaudati nel 2012, e due angiografi digitali agli ospedali Santa Maria del Carmine di Rovereto e all'ospedale Santa Chiara di Trento collaudati nel 2006 e nel 2008. È già stato sostituito, invece, un sistema tac gamma camera integrato dell'ospedale Santa Chiara.



