Arrestato a Padova dopo un'estorsione ad una donna di Trento

Nel pomeriggio di martedì 4 marzo la Polizia di Stato ha proceduto, a Padova, all'arresto in flagranza di reato di un italiano di 55 anni, indagato per estorsione commessa a danni di una donna di 54 anni, residente a Trento. Il risultato investigativo - sottolinea una nota - è stato raggiunto grazie ad una rapida ed efficace attività condotta di concerto nell'ambito delle due province da personale delle Squadre Mobili di Padova e Trento.

Si tratta di una persona campana, tutt'ora residente a Napoli, con precedenti per truffe telefoniche, resosi autore, poche ore prima a Trento, di un'estorsione ai danni di una donna di 54 anni con l'oramai consolidato modus operandi estorsivo del "finto incidente/finto carabiniere". La Squadra Mobile di Trento, subito dopo i fatti, ha segnalato che l'auto utilizzata per raggiungere l'abitazione della vittima era una utilitaria intestata ad una società di noleggio e che era stata notata in fuga in direzione Bassano del Grappa per poi arrivare a Padova.

La Squadra Mobile di Padova ha individuato l'auto ed il 55enne che, dopo essersi recato in un supermercato di Piazza Mazzini, ha fatto rientro in via Trieste, presso un B&B, dove è stato rintracciato dai poliziotti che, nel corso della perquisizione personale e domiciliare, hanno trovato - nascosta sul soffione della doccia - una busta da freezer trasparente contenente un bilancino di precisione elettronico, una busta da lettere bianca - riportante l'intestazione della banca presso cui la vittima ha il conto corrente - con all'interno la somma in contanti di 3.350 euro, consegnata poco prima dalla signora trentina. I poliziotti hanno trovato anche un cartoccio di carta da cucina bianca contenente 2 orecchini in oro, un anello con pietre preziose e 2 fedi con all'interno delle incisioni che le rendevano sicuramente riconoscibili come quelle sottratte alla vittima. Il denaro e i monili recuperati sono stati riconosciuti come propri dalla persona offesa e saranno a breve restituiti.

L'uomo è stato condotto in Questura a Padova, arrestato per estorsione e portato al carcere "Due Palazzi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA