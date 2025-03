Tenta di strangolare l'ex compagna, arrestatato 35enne

Si erano incontrati per chiudere "in amicizia" la loro relazione, ma lui non l'ha accettato e, come già avvenuto in passato, ha aggredito violentemente l'ex compagna. Ad impedire il peggio sono stati gli agenti delle volanti e della squadra mobile della questura di Bolzano, giunti sul posto, un edificio del centro storico, a seguito della segnalazione al 112 dell'aggressione in corso nel pomeriggio di ieri.

La centrale operativa ha attivato il "Codice Erika" e, all'arrivo presso l'abitazione, gli agenti hanno udito le urla della vittima, una trentenne, che gridava, in tedesco, "mi sta ammazzando" mentre una voce maschile ripeteva "stai zitta".

L'uomo ha tentato di impedire l'accesso all'appartamento ai poliziotti, opponendo resistenza. Una volta entrati, gli agenti hanno trovato la donna a terra con il volto tumefatto, un taglio sull'arcata sopraccigliare e segni di violenza sul collo e ai polsi. La vittima ha riferito di essere stata aggredita dall'ex compagno, un 35enne bolzanino già noto alle forze dell'ordine per episodi di violenza.

Un secondo equipaggio ha ammanettato l'aggressore, mettendolo in condizioni di non nuocere, mentre la donna è stata soccorsa dal personale medico e trasportata in ospedale con una prognosi iniziale di 15 giorni.

L'uomo era già destinatario di un ammonimento emesso dal questore alcuni giorni fa e di un invito a seguire un percorso di recupero. La vittima ha raccontato che l'incontro era stato concordato per chiudere pacificamente la relazione, ma l'uomo ha reagito violentemente, colpendola ripetutamente e tentando di soffocarla.

L'aggressore è stato arrestato per maltrattamenti, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, mentre il questore ha avviato l'iter per la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.



