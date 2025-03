Nel 4/o trimestre 2024 cresce fatturato delle imprese trentine

Nel 4/o trimestre del 2024 il fatturato delle imprese è aumentato del 2,3% rispetto allo stesso trimestre del 2023. Lo rileva un'indagine congiunturale curata dall'Ufficio studi e ricerche della Camera di Commercio di Trento.

A segnalare variazioni positive sono soprattutto i settori più dipendenti dalla domanda interna, come i servizi alle imprese (+6,6%), i trasporti (+7,9%) e il commercio al dettaglio (+3,4%). Il comparto manifatturiero evidenzia una prima debole, ma significativa ripresa del fatturato dopo sei trimestri di contrazione costante (+1,3%), sostenuta da alcuni comparti come il tessile e il cartario. Più incisivo il recupero del commercio all'ingrosso, che registra un aumento nei ricavi delle vendite pari al +2,5%. Permane una lieve contrazione nel settore delle costruzioni (-1,5%).

Il fatturato rimane stabile in ambito locale (+0,5% su base annua), mentre in Italia cresce sensibilmente (+5,4%), e pure all'estero rileva un +2%.

Se si considera l'andamento occupazionale emerge che presso le unità di piccola dimensione (fino a 10 addetti) il dato risulta negativo (-2,4%), mentre tra le medie (tra 11 e 50) e le grandi imprese (oltre 50) è in leggera crescita, con valori pari, rispettivamente, a +2,6% e a +2,5%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA