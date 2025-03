Morto in Val di Mazia l'inventore della scarpa a cinque dita

Il designer altoatesino Robert Fliri, inventore della scarpa-guanto a cinque dita "Five Fingers", è morto in un incidente in montagna. Durante un'escursione di scialpinismo è precipitato per 300 metri mentre scendeva, con due compagni di escursione dalla parete della Punta d'Oberettes, ad oltre 3.400 metri, in Val di Mazia, laterale della Val Venosta.



Proprio i due compagni, non vedendolo più, poco prima di mezzogiorno, hanno dato l'allarme. L'equipaggio del Pelikan 3 dell'elisoccorso e le squadre del soccorso alpino di Malles non hanno potuto far altro che individuare il corpo del 48enne e recuperarlo. La salma è stata trasportata a Malles. La scarpa 'diversa', con le cinque dita del piede separate, nata dalla fantasia dell'altoatesino, arrivò negli Usa e nel 2009 approdò alla maratona di New York.

