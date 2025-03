Manifestazione al carcere di Trento, condannati 25 anarchici

Il gup di Trento, Gianmarco Giua, ha condannato a vario titolo i 23 persone vicine agli ambienti anarchici che avevano organizzato una manifestazione non autorizzata fuori dal carcere, a Spini di Gardolo, nel novembre del 2020. Escludendo il reato di radunata sediziosa, il giudice ha invece riconosciuto la sussistenza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, blocco stradale e istigazione a delinquere, assieme alle violazioni di riunione senza preavviso e volto travisato. Complessivamente sono state previste pene da otto mesi a due anni, senza il riconoscimento della recidiva.

In occasione dell'udienza, tenutasi in camera di consiglio, era presente un ampio schieramento di forze dell'ordine.



