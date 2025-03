Fermato con 10 chili di hashish nel bagagliaio, arrestato

Un 36enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Trento per traffico di sostanze stupefacenti. Il personale delle volanti ha notato l'uomo nella serata di ieri, mentre era impegnata nel controllo del territorio nella zona sud della città. Il 36enne viaggiava ad alta velocità con la sua macchina. Dopo averlo fermato - informa la Questura di Trento in una nota - gli agenti hanno notato subito un insolito nervosismo da parte dell'uomo, e nel bagagliaio hanno trovato dieci chili di hashish suddivisi in cento panetti.



