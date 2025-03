Tunnel del Brennero, la Baviera frena sulla tratta d'accesso

Mentre gli scavi per il Tunnel di base del Brennero proseguono, si registra una battuta d'arresto per la tratta d'accesso in Baviera. Csu e Freie Waehler con l'appoggio di AfD nell'Assemblea legislativa della Baviera hanno bocciato, infatti, il tracciato di 54 chilometri proposto da Deutsche Bahn tra Monaco e Kufstein. La Baviera vuole riconsiderare la necessità di una tratta d'accesso e nel caso in cui la si voglia fare, dovrà essere "compatibile con le esigenze della cittadinanza", fa sapere la Tiroler Tageszeitung di Innsbruck.

Il Bundestag tedesco avrebbe dovuto decidere in merito al progetto dal costo di 8,7 miliardi di euro in questa primavera, ma ora non se ne riparlerà prima del 2050, scrive la Tiroler Tageszeitung. Oltre ad allungare i tempi, il diniego della Baviera farà anche lievitare i costi. La galleria di base del Brennero dovrebbe entrare in funzione nel 2032, se la tratta d'accesso a nord non verrà costruita si creerà una situazione a collo di bottiglia, a danno dei trasporti e di conseguenza dell'intera economia.



