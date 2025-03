SkyAlps, 'ripristinata la completa operatività dei voli'

Le operazioni di volo di SkyAlps "proseguono regolarmente e in totale sicurezza". Lo comunica la stessa compagnia aerea con sede a Bolzano a seguito delle notizie sul fermo temporaneo di alcuni aeromobili della flotta.

Durante un audit straordinario condotto dall'Enac presso la sede della compagnia a fine febbraio, riferisce SkyAlps, "sono state riscontrate alcune non conformità nella documentazione relativa alla manutenzione degli aeromobili, in particolare riguardo alle attestazioni fornite da un tecnico incaricato". In via precauzionale e in comune accordo con Enac, SkyAlps ha quindi deciso di sospendere temporaneamente dal volo sette aeromobili.

"La sicurezza dei passeggeri è sempre stata una priorità e garantire un servizio affidabile e sicuro è al centro di ogni decisione presa - si legge in una nota della compagnia - SkyAlps ha adottato immediate misure per affrontare la situazione, garantire la continuità operativa e minimizzare gli eventuali disagi. Già da sabato 1 marzo SkyAlps, grazie a partnership con differenti operatori, ha integrato la propria flotta con aeromobili sostitutivi, permettendo la continuità delle operazioni di volo".



