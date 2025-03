Incidente scialpinistico in Val Ridanna

Due scialpinisti sono rimasti feriti, uno in modo grave, sulla Cima di Malavalle, in Val Ridanna. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno. I due sono stati soccorsi dall'elicottero di emergenza del Tirolo e dall'elicottero della Guardia di Finanza.

Il più grave è l'ex sindaco di Scena ed attuale presidente della Comunità del Burgraviato, Luis Kröll. È stato trasportato a Innsbruck, dove è ora ricoverato. Il compagno di escursione è rimasto illeso, ma era in stato di shock. L'emergenza è scattata quando un escursionista ha richiesto aiuto per il proprio compagno, colto da un malore durante la salita. L'uomo probabilmente scosso dall'evento, si è trovato a sua volta in difficoltà e incapace di proseguire. Allertata la Guardia di Finanza, un elicottero della sezione aerea di Bolzano, con a bordo militari specializzati del Soccorso Alpino (Sagf), ha raggiunto la zona dell'intervento a 3.450 metri di quota. Grazie alla professionalità dell'equipaggio, l'escursionista è stato recuperato con il verricello di soccorso e trasportato in sicurezza a valle, nonostante le difficili condizioni operative.

