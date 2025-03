I vigili del fuoco di Prato allo Stelvio sono intervenuti ieri in tarda serata per domare un incendio boschivo nella zona "Schmelz". Non potendo raggiungere direttamente con i mezzi il luogo impervio i vigili del fuoco hanno raggiunto la zona, in cui si era sviluppato dell'incendio, a piedi, portando il materiale necessario sulle spalle. Le operazioni di spegnimento sono durate per alcune ore, informano i vigili del fuoco.



