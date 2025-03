Gmm, case per insegnanti in un villaggio del Benin

Il Gmm "Un pozzo per la vita" torna a Yakabissi, sperduto villaggio della regione dell'Atacora, nel nord del Benin, per potenziare l'offerta educativa della scuola primaria cattolica "Maria Cristina Santuari". Lo farà con un nuovo progetto che sarà finanziato anche grazie ad un contributo della Conferenza episcopale italiana dai fondi dell'8 per mille.

Il progetto mira a garantire la continuità dell'insegnamento presso la scuola costruita dall'Odv meranese fondata da Alpidio Balbo tra il 2016 ed il 2017 ed intitolata ad un'insegnante e dirigente scolastica bolzanina scomparsa dopo una grave malattia nel 2014. I lavori sono cominciati da alcune settimane.

Yakabissi è un villaggio isolato con circa 5.000 abitanti, non servito dalla rete elettrica nazionale e difficilmente raggiungibile a causa di piste dissestate che diventano impraticabili durante la stagione delle piogge. Gli attuali insegnanti non vivono nel villaggio con le loro famiglie perché è difficile trovare una casa in affitto.

L'intervento viene suddiviso in due progetti. Il primo, del costo di circa 235.000 euro, coperto in gran parte da un contributo di 215.000 euro della Cei dai fondi dell'8 per mille, prevede la costruzione di un complesso residenziale di sette piccoli alloggi destinati alle maestre ed ai maestri in servizio presso l'istituto e di una recinzione di protezione e sicurezza per tutto il complesso scolastico. Il secondo progetto, del costo di circa 35.000 euro, consiste nella costruzione di un impianto fotovoltaico per fornire energia elettrica al complesso e sarà finanziato in parte da un contributo di 10.000 euro del Centro missionario "Missio" della diocesi di Bolzano Bressanone.





