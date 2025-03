Gardolo, Finanza sequestra 205 grammi di cocaina e 3.000 euro

I finanzieri del Comando provinciale di Trento hanno sequestrano 205 grammi di cocaina e circa 3000 euro in contanti al termine di un perquisizione nell'abitazione di un uomo che circolava con un monopattino elettrico lungo le strade della circoscrizione di Gardolo.

Il personale delle Fiamme gialle, informa una nota, è stato attirato dall'atteggiamento estremamente guardingo dell'uomo, un quarantenne del Marocco. In servizio di pattugliamento, i finanzieri hanno deciso di pedinarlo senza perderlo di vista malgrado i numerosi cambi di direzione. Una volta fermato, il cane antidroga Aron ha segnalato insistentemente lo zaino, peraltro risultato vuoto.

I militari hanno voluto procedere alla perquisizione dell'appartamento dove il cittadino nordafricano si era fermato in precedenza e nei locali hanno trovato un tunisino di 43 anni.

Aron si è diretto verso un comodino della camera da letto dove dormiva quest'ultimo e all'interno di un calzino nascosto in un cassetto hanno rivenuto 191 dosi di cocaina del peso complessivi di 205 grammi. I contanti, invece, erano "sparsi per la casa".

Denaro e droga sono stati sequestrati, mentre il cittadino tunisino è stato arrestato e il pubblico ministero di turno esterno della Procura della Repubblica di Trento ne ha disposto il trasferimento presso la Casa Circondariale del capoluogo.





