Violenza su donne, 76 uomini ai percorsi di sostegno in Trentino

Nel 2024, sono stati 76 gli uomini seguiti dal Centro uomini autori di violenza (Cuav) con il progetto "CambiaMenti" in Trentino, 23 nella sede di Rovereto e 53 in quella di Trento. Il Centro, la cui attività è stata presentata in conferenza stampa, offre una serie di percorsi di sostegno per permettere agli uomini di emanciparsi da comportamenti prevaricatori e violenti, agendo in un'ottica di prevenzione e riduzione del rischio di recidiva.

Si tratta di un servizio gratuito rivolto a uomini autori di violenza che arrivano con sentenza di pena sospesa o sono inviati dai propri avvocati, o che ancora accedono volontariamente in assenza di denunce e procedimenti penali per lavorare su sé stessi. I gruppi sono gestiti da psicologi e altre figure specializzate nell'ambito del contrasto alla violenza maschile contro le donne.

Dei 76, alcuni di loro sono entrati nel corso dell'anno, mentre altri hanno continuato l'attività intrapresa nel 2023.

Il progetto è gestito dalla Fondazione Famiglia materna in collaborazione con l'Associazione laica famiglie in difficoltà (Alfid) di Trento, con il finanziamento della Provincia di Trento. Nel capoluogo gli spazi sono stati messi a disposizione dal Comune in collaborazione con la circoscrizione Centro storico-Piedicastello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA