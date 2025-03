"Viaggiare sicuri", controlli della Polizia a Bolzano e Trento

Due denunce, circa 37 grammi di sostanza stupefacente sequestrata e 4 sanzioni amministrativa per violazione al regolamento di Polizia ferroviaria: è il bilancio dell'operazione "Viaggiare sicuri" condotta simultaneamente in tutta Italia giovedì scorso. Settecentodieci le persone controllate e 68 bagagli ispezionati.

Coordinato dal compartimento della Ferroviaria "per Verona ed il Trentino Alto Adige", a livello regionale l'operazione ha coinvolto 36 stazioni delle province di Verona, Vicenza, Trento e Bolzano.

Gli agenti, con l'aiuto delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza di Bolzano, Trento e Verona, della Polizia di Padova e di quella Locale di Verona, hanno monitorato il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza dagli scali ferroviari con controlli a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito o nei depositi bagagli dove presenti.

Il fiuto dei pastori tedesco e labrador, "arruolati" dalle varie forze dell'Ordine, ha messo nei guai quattro ragazzi che viaggiavano con cannabis e oppiacei al seguito per uso personale. Per tutti è scattata la segnalazione all'Autorità provinciale di Pubblica sicurezza la quale stabilirà l'entità della sanzione amministrativa da contestare ai trasgressori.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA