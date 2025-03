Uccide la madre malata, gip non convalida il fermo

La gip di Rovereto, Mariateresa Dieni, non ha convalidato il fermo della 61enne Francesca Rozza, accusata dell'omicidio della madre di 91 anni, avvenuto a Riva del Garda lo scorso 1/o marzo. Lo apprende l'ANSA.

La giudice, nel rigettare le richieste della Procura, che aveva chiesto la misura cautelare in carcere, ha inoltre autorizzato la permanenza della donna presso l'Unità di psichiatria dell'ospedale Santa Chiara di Trento, "fino a quando le condizioni dell'indagata non saranno stabilizzate o comunque fino all'eventuale decisione dell'applicazione di una misura cautelare diversa da quella carceraria all'esito dell'invio della relazione richiesta alla struttura ospedaliera".



