Serie di furti a scuola a Arco, Carabinieri fermano 5 minorenni

Denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per cinque giovani che i Carabinieri di Arco ritengono responsabili di sei furti presso il locale l'istituto scolastico Upt di Arco.

Tutto è partito da una denuncia ai militari del posto in cui si faceva riferimento ad una serie di furti e danneggiamenti che si erano verificati presso la scuola delle professioni per il terziario nelle ore serali dei fine settimana. Ignoti si erano appropriati degli spiccioli dei distributori automatici di bevande e del denaro custodito negli uffici della direzione destinato a libri di testo e cauzioni delle gite per un totale di 950 euro.

Nel corso dell'indagine i Carabinieri hanno scoperto che la serratura di una porta di servizio era stata manomessa e hanno eseguito una serie di appostamenti fino a quando, lo scorso fine settimana, hanno sorpreso cinque giovani con cappuccio e passamontagna entrare nell'edificio.

I militari decidevano di andare a controllare e individuavano il gruppo proprio dentro l'ufficio della direzione alle prese con una cassetta di sicurezza.

I giovani, tra i 16 e i 17 anni, sono stati identificati e nessuno è risultato iscritto all'Upt di Arco. Con le perquisizioni personali sono stati scoperti 70 euro, mentre quelle domiciliari hanno portato al rinvenimento, nelle stanze da letto di due dei ragazzi, di altri 500, frutto dei furti precedenti.

I militari li hanno deferiti alle autorità per furto aggravato e continuato in concorso e poi riaffidati agli (increduli) genitori. Le indagini dei Carabinieri proseguono alla ricerca di eventuali complici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA