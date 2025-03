Pregiudicato accampato a Bolzano arrestato per spaccio

Sgombero con arresto, prigione e successiva espulsione per un clandestino con svariati precedenti penali ieri a Bolzano. Nel corso di una delle operazioni di controllo degli accampamenti abusivi a Bolzano, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato e tratto in arresto un 48enne di cittadinanza nigeriana, I. P., destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di appello di Roma a seguito di una Sentenza di condanna definitiva a 2 anni e 4 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo aveva cercato di allontanarsi quando aveva notato i poliziotti cominciare lo sgombero in Lungo Isarco, attirando i sospetti del personale delle Volanti.

La perquisizione ha permesso rivenire 8 grossi involucri e altri 9 più piccoli, tutti di cellophane termosaldato, nascosti nei pantaloni per un totale di un etto di eroina.

All'interno del riparo utilizzato dal latitante per ricevere i clienti, gli agenti hanno anche trovato diverse centinaia di euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio, come in seguito ammesso dall'uomo, sequestrati come la droga.

L'uomo è stato arrestato sia per detenzione ai fini di spaccio sia per il pendente ordine di carcerazione e trasferito alla Casa circondariale di Bolzano dove sconterà la pena prevista.

Il questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha anche emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale, operativo una volta espiata la pena.



