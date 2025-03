Nasce a Trento un Centro antidiscriminazione Lgbtqia+

Sarà operativo da fine aprile a Trento, in via del Torrione, il nuovo Centro antidiscriminazione, promosso da Arcigay assieme a una rete di istituzioni locali (tra cui il Comune di Trento), associazioni e professionisti. L'iniziativa - presentata in una conferenza stampa - si propone di offrire supporto e tutela alle persone vittime di discriminazione basata su orientamento sessuale e identità di genere.

Presso il centro, finanziato grazie ai fondi dell'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, sarà possibile chiedere supporto e assistenza legale, sanitaria, psicologica, di consulenza e orientamento alle persone Lgbtqia+. L'attività coprirà l'intero territorio provinciale.

Lo sportello sarà aperto dal lunedì al venerdì e fornirà anche supporto telefonico e online.



