La Finanza sequestra costumi, giochi e scherzi di carnevale

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Bolzano, nel corso di una vasta operazione a contrasto del commercio di prodotti insicuri per la salute pubblica, hanno sottoposto a sequestro, in occasione dei festeggiamenti del carnevale, oltre 14.000 prodotti, privi dei necessari requisiti di conformità, sicurezza e delle prescritte indicazioni di provenienza.

Si tratta - sottolinea una nota delle fiamme gialle - di articoli di vario genere, tra i quali giocattoli, gadget, parrucche, maschere e costumi carnevaleschi, esposti per la vendita in numerosi esercizi commerciali, privi di marchio CE, certificazione apposta dal produttore, per garantire il pieno rispetto degli standard in materia sicurezza, salute e tutela dell'ambiente imposti dalle norme europee o, comunque, sprovvisti delle informazioni minime destinate al consumatore. Tali indicazioni, concernenti i dati del produttore o importatore, il Paese di origine, la natura dei materiali impiegati e la presenza di eventuali sostanze nocive, devono essere obbligatoriamente riportate sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti in lingua italiana.

La merce irregolare è stata sottoposta a sequestro amministrativo ed i responsabili delle attività commerciali controllate sono stati segnalati alla competente Camera di Commercio, per l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 516 euro a un massimo di oltre 25 mila euro.





