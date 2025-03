Femminicidio di Versciaco, la Cassazione conferma l'ergastolo

La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai difensori di Mustafa Zeeshan, confermando la condanna all'ergastolo e all'isolamento diurno di sei mesi per il pizzaiolo pakistano di 43 anni che, la notte la notte tra il 29 e il 30 gennaio 2020, a Versciaco, uccise a calci e pugni la moglie Fatima, 28 anni, incinta di otto mesi, e la bambina che portava in grembo. Zeeshan era stato condannato alla pena massima nei precedenti due gradi di giudizio presso la Corte d'assise di Bolzano. L'imputazione è di omicidio volontario, con quattro aggravanti: il fatto di aver commesso il delitto contro il coniuge e contro una persona in stato di gravidanza, l'abuso della situazione di coabitazione e la minorata difesa della vittima (in ragione della grande differenza di corporatura con l'imputato).



