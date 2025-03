Consegnato il cantiere dell'ascensore inclinato per Mesiano

Sono iniziati i lavori per l'ascensore inclinato per Mesiano. Al cantiere erano presenti il sindaco Franco Ianeselli, l'assessore ai lavori pubblici Italo Gilmozzi, i responsabili tecnici comunali e i rappresentanti delle due ditte, Giulio Misconel per la Misconel e Angelo Galimberti per la Leitner. I lavori termineranno entro settembre 2026, sottolinea una nota del Comune di Trento.

L'ascensore inclinato - precisa ancora la nota - collegherà il fondovalle di Trento con la collina est; partirà da viale Bolognini all'altezza del ponte delle ex Dame di Sion e del liceo scientifico "Galileo Galilei" per arrivare a Mesiano presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi di Trento. Il progetto prevede anche la realizzazione di un percorso ciclabile e pedonale che collegherà la stazione di monte dell'ascensore con via Mesiano all'altezza dell'incrocio con salita Manci.



