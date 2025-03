Cominciati i lavori dell'hospice pediatrico di Trento

Sono cominciati questa mattina e sono destinati a durare 18 mesi i lavori del nuovo hospice pediatrico di Trento, la struttura che sorgerà accanto al Centro di protonterapia e nell'area del nuovo Polo ospedaliero universitario di Trento. L'investimento complessivo ammonta a 7,68 milioni di euro, finanziato per 2,68 milioni dalla Provincia di Trento e per i restanti 5 dallo Stato.

L'hospice pediatrico, come ha sottolineato la direttrice del dipartimento Infrastrutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari Debora Furlani, disporrà di 6 posti letto, di cui 2 in day hospital, per fornire "una risposta di alta complessità assistenziale per le cure palliative pediatriche".

"Una struttura in grado di fornire un supporto adeguato e altamente professionale ai pazienti pediatrici e delle loro famiglie, non solo del nostro territorio ma anche delle altre regioni - ha evidenziato il presidente della Provincia Maurizio Fugatti - Anche con questo investimento, previsto nell'area che si sta attrezzando per il nuovo ospedale, prosegue passo dopo passo il percorso di costruzione della sanità trentina del futuro".

Alla cerimonia di posa della prima pietra sono intervenuti tra gli altri l'assessore alla salute Mario Tonina, Stefania Segnana, che l'aveva preceduto e che aveva avviato il progetto, e il direttore generale di Apss Antonio Ferro.

I lavori verranno eseguiti dall'impresa trentina Pretti e Scalfi, che si è aggiudicata il contratto con un ribasso di poco superiore al 7,4%, in seguito ad una procedura ad invito promossa dall'Apss.



