Soccorso alpino trentino, Cainelli confermato alla presidenza

Walter Cainelli, classe '70 di Sopramonte, è stato confermato alla presidenza del Soccorso alpino e speleologico Trentino, che guida dal 2020: rimarrà in carica fino al 2028. La sua nuova elezione è avvenuta ieri sera nel corso dell'assemblea provinciale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. Al voto hanno preso parte i capostazione e i vicecapostazione delle 34 stazioni territoriali, oltre che i delegati e i vicedelegati delle 7 zone amministrative.

Per le vicepresidenze, l'assemblea ha rinnovato la fiducia a Johnny Zagonel (che ricopre l'incarico dal 2019) e eletto Alessandro Bompani.

"Negli scorsi tre anni, insieme a tutta la squadra della Direzione provinciale, della Scuola provinciale e dei gruppi tecnici, abbiamo lavorato per sviluppare e consolidare alcuni progetti, con l'obiettivo di migliorare la nostra efficacia dal punto di vista operativo, tecnico e sanitario", ha commentato Cainelli.

Questi gli altri eletti: Franco Zappini, Gino Taufer, Matteo Marsiletti, Michele Filosi, Gabriele Piva, Paolo Borgonovo, Lorenzo Rampanelli, Silvio Bertoldi, Luca Gandolfo, Alessio Migazzi, Nicola Faes, Roberto Fox, Stefano Coter, Maurizio Simoni, Gianni Debiasi e Manuel Rossi per la Delegazione Speleologica.

I nuovi coordinatori dei gruppi tecnici sono Roberto Fontanari (Forre), Massimo Dallago (Sanitario) e Andrea Tomaselli (Coordinatori e tecnici di centrale). Conferme per Pirgiorgio Vidi alla direzione della Scuola, di Sandro De Zolt al coordinamento dell'Elisoccorso, di Roberto Barbolini alla guida dell'Unità cinofila, di Andrea Gaspari a capo della Ricerca e di Stefano Larcher alla formazione sanitaria.



