Riva del Garda, arrestato giovane con 5.600 euro e cocaina

Nella serata di giovedì la Polizia di Riva dal Garda ha sequestrato quasi 5.600 euro e 1,44 grammi di cocaina a un giovane straniero domiciliato in questi giorni presso una struttura alberghiera dell'Alto Garda. Si tratta della seconda operazione antidroga nel giro di 24 ore, dopo il doppio arresto della notte precedente dei trafficanti in taxi.

Il 25enne è stato fermato ed è già stato trasferito presso la casa circondariale in attesa dell'udienza di convalida.

In una nota, la Questura ha reso noto che l'intervento è frutto della "brillante intuizione" di un agente fuori servizio, la cui attenzione è stata attirata da un'autovettura incrociata per strada a Dro, ma già notata in altre occasioni dagli operatori del Commissariato di Riva del Garda in "circostanze sospette".

Il poliziotto ha fatto inversione di marcia e ha seguito ill veicolo, individuato poco dopo fermo in un parcheggio isolato. I fatti successivi, ossia un giovane salire sulla macchina e scendervi quasi subito per poi allontanarsi in fretta, ha fatto scattare l'intervento delle Volanti, allertate dal collega fuori servizio.

Prima identificato e poi perquisito, al giovane sono stati trovati 3.575 euro in contanti: "In considerazione del crescente stato di agitazione del ragazzo", gli agenti delle Volanti hanno deciso di controllare anche la stanza d'albergo del ragazzo, dove sono stati trovati altri 2.020 euro e cinque involucri di cocaina per un totale di 1,44 grammi.



