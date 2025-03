Omicidio a Riva del Garda, 91enne trovata morta in casa

Una donna di 91 anni è stata trovata morta nella notte a Riva del Garda. A ucciderla, nel sonno, secondo le prime frammentarie ricostruzioni, sarebbe stata la figlia sessantenne.

Gli accertamenti sono in corso e se ne stanno occupando i Carabinieri di Riva del Garda, che sono intervenuti in Via Grazia Deledda.

A quanto pare si tratterebbe di un dramma maturato in ambito familiare: la donna accudiva la madre in casa e potrebbe aver risentito della difficile situazione.



