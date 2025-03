Elezioni 4 maggio, a Merano nasce 'Lista Dal Medico sindaco'

Il primo cittadino di Merano Dario Dal Medico correrà alle elezioni del 4 maggio anche con una lista che porta il suo nome e che lo sosterrà assieme alla Civica per Merano e a Alleanza per Merano.

Movimento e simbolo della lista "Dal Medico Sindaco" sono state presentate questa mattina. L'obiettivo del nuovo schieramento è quello di "raccogliere un consenso che vada oltre e ad aggiungersi rispetto ai partiti e ai movimenti civici tradizionali e consenta a tante e tanti comuni cittadini di esprimere direttamente il consenso per l'azione del sindaco e della Giunta".

Il voto, è stato detto, "non è in concorrenza con le altre liste civiche della coalizione, ma complementare e di gradimento diretto al sindaco e quindi in grado allargare il perimetro globale del nostro consenso e costituire un valore aggiunto che ci renda ancora più forti".

"Puntiamo a un consenso percentuale a due cifre e a un'affermazione forte già al primo turno", ha chiarito il primo cittadino uscente all'insegna del motto "la scelta chiara". "È la scelta di chi ha apprezzamento per la mia persona e magari alle elezioni politiche voterebbe a destra o a sinistra ma qui invece sceglie di votare esplicitamente e personalmente a favore del mio operato", ha concluso.



