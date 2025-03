Dobbo, Comandante di Riva del Garda, in pensione dopo 37 anni

Dopo 37 anni di servizio, Diego Dobbo, il luogotenente comandante della stazione dei Carabinieri di Riva del Gara, è andato in pensione. Il militare, nato a Pavia nel 1968, non è più in servizio da oggi, come informa un comunicato dell'Arma, della quale era entrato a far parte il 4 novembre 1987 come Carabiniere ausiliario, "dovendo assolvere alla leva militare a quel tempo obbligatoria per legge".

Tra le molto soddisfazioni di Dobbo c'è la nomina, lo scorso 27 dicembre, a Cavaliere della Repubblica Italiana con decreto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel corso della propria carriera, ha prestato servizio in Lombardia, in Emilia Romagna e in Trentino ottenendo diverse promozioni e vari encomi. Tra questi, i due solenni del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e del Comando divisione unità mobili e specializzate, i quattro semplici del Comandante di legione e tre elogi, "tutti per attività investigative di cui è stato protagonista".

Nel suo curriculum figurano indagini sulla ricerca di latitanti, attività per la prevenzione del traffico di sostanze stupefacenti e ricerca e sequestro di armi da guerra. Nel 1993 aveva contribuito alle operazioni che avevano portato all'individuazione degli autori di un omicidio di un ristoratore avvenuto a Trento, mentre un anno fa aveva permesso l'arresto in flagranza di reato di due soggetti che stavano truffando una coppia di anziani con il sistema del "finto Carabiniere".

Dobbo resterà a vivere nell'Alto Garda assieme alla sua famiglia: Il Comando provinciale dell'Arma gli augura "un futuro di serenità e meritato riposo".



