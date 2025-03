Bolzano, Polizia ferma spacciatore segnalato attraverso Youpol

Denuncia a foglio di via per un ventenne spacciatore segnalato dai cittadini attraverso l'applicazione istituzionale della Polizia di Stato Youpol e "pizzicato" dagli agenti delle Volanti con un involucro di nylon termosaldato con mezzo etto di hashish nascosto sotto la giacca.

Il ragazzo e alcuni (quasi) coetanei che bivaccavano nei cortili interni di uno stabile di via Palermo avevano suscitato sospetti e fatto scattare l'avviso attraverso la app predisposta per portare alla luce eventuali situazioni di illegalità.

Sul posto gli agenti hanno identificato T.E.M., un cittadino marocchino che risiede nella Bassa Atesina e con precedenti per reati contro il patrimonio e per altri episodi di spaccio di droga, e altri giovani, cinque minorenni bolzanini tra i 14 e i 17 anni.

Il pomeriggio si è concluso con la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a carico di T.E.M., per il quale il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha emesso il foglio di via obbligatorio e contestuale divieto di tornare a Bolzano per i prossimi 3 anni.



