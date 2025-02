"Una vita da social" fa tappa a Bolzano

Fa tappa a Bolzano, in Piazza del Tribunale, la campagna educativa "Una vita da social" che rientra nell'ambito del progetto "Generazioni Connesse" e che è stata inaugurata a Cagliari all'inizio dell'Anno Scolastico 2024 / 2025, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta della più importante campagna itinerante di educazione digitale, volta a sensibilizzare i ragazzi all'uso responsabile e consapevole di internet. Per la prima volta verranno approfonditi i temi dell'educazione stradale e del contrasto ad ogni forma di discriminazione. Nel corso delle precedenti edizioni dell'iniziativa gli esperti della Polizia di Stato hanno incontrato oltre 4 milioni di studenti, 269.280 genitori e 179.260 insegnanti, visitando un totale di 25.720 Istituti Scolastici.

Sono state oltre 700 le Città raggiunte sul territorio dal "Truck" della Polizia di Stato, e le due Pagine Social presenti su "X" e su "Facebook" contano 135.000 like e 12 milioni di utenti mensili interessati ai temi della sicurezza online. Gli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, insieme a Personale della Polizia Stradale, a bordo di un truck allestito con tecnologie di ultima generazione incontreranno studenti, genitori ed insegnanti per parlare dei temi della sicurezza online con un linguaggio semplice, adatto a tutte le fasce di età, segnalandone non solo le implicazioni di carattere giuridico, ma anche gli effetti che possono avere sulla vita dei giovani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA