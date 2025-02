Trafficanti in taxi con 1,5 kg di hashish, Polizia li arresta

Forse voleva viaggiare comodo o forse pensava di spostarsi con un mezzo "sicuro", ma gli agenti della Polizia di Riva del Garda lo ha "pizzicato" lo stesso, a bordo di un taxi, arrestando lui, il corriere, e il complice.

Un 19enne italiano e un 27enne straniero sono stati fermati nella notte di mercoledì per traffico di sostanze stupefacenti e sono già stati trasferiti nella casa circondariale in attesa dell'udienza di convalida.

Gli agenti delle Volanti sono stati insospettiti dalla grossa scatola che uno dei due giovani teneva tra le gambe e che ha riferito agli agenti di provenire da un paese del veronese dove si era recato per conto di un amico, che si stava avvicinando al veicolo all'interno del quale sedeva il ragazzo, per ritirare il pacco di cui ignorava il contenuto.

All'interno della scatola, nascosti sotto una confezione con delle ciabatte, sono stati scoperti undici pacchetti di hashish chiusi in tre modi differenti per un peso complessivo di oltre 1,5 kg. Immediato l'arresto, senza alcuna contestazione nei confronti dell'ignaro conducente del taxi.



