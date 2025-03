Team K, è Matthias Cologna il candidato sindaco per Bolzano

E' Matthias Cologna il candidato sindaco del Team K per Bolzano per le elezioni amministrative di maggio. Il consigliere comunale uscente, 32 anni, che si definisce progressista è stato scelto dal suo partito, dopo la rottura delle trattative per un candidato unico del centrosinistra. Secondo Cologna, ispettore amministrativo in Provincia, mistilingue, occorre "discontinuità rispetto alla Giunta Caramaschi".

"La città è bloccata, nel senso che manca una visione per il futuro e soprattutto per i giovani che lasciano il capoluogo", afferma Cologna. "Le attuali costruzioni sono tutte di carattere commerciale, non ci sono visioni per andare incontro al bene comune, per far sì che le generazioni possano incontrarsi. Ci vogliono inoltre iniziative contro il caro casa e spazi culturali per i giovani", così Cologna.

"Oltre a rivolgerci all'elettorato di lingua italiana e tedesca, cercheremo di attirare chi alle ultime elezioni non ha votato e i giovani". Secondo Cologna sarebbe "auspicabile una Giunta senza la Svp che avendo in mano l'urbanistica ha bloccato la città".



