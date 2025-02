'Silenzio assordante politica e società' su diritti dei detenuti

;;;;;;;;;"Il Garante dei diritti dei detenuti della Provincia autonoma di Trento, aderisce, condividendone appieno le motivazioni e le proposte, all'appello della Conferenza nazionale dei garanti territoriali delle persone private della libertà personale, che ha indetto una mobilitazione nazionale per la giornata del 3 marzo 2025".

Giovanni Maria Pavarin, il Garante provinciale, ha espresso così la propria adesione al documento con cui la ;Conferenza che rappresenta le persone private della libertà annuncia la mobilitazione prevista per lunedì prossimo.

Il documento parla di "un silenzio assordante della politica e della società civile sul carcere". Indirizza all'Amministrazione penitenziaria e alla politica una richiesta di "soluzioni giuridiche immediate attraverso provvedimenti che riducano il sovraffollamento e migliorino le condizioni di vita dentro le carceri". Alla società civile i sottoscrittori chiedono "una sensibilità che superi la visione carcero centrica".



