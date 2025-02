Pompieri alla stazione del Brennero per un allarme chimico

Intervento dei vigili del fuoco questa notte alla stazione del Brennero per la fuoriuscita di acido cloridrico da un vagone cisterna. Utilizzando i dispositivi di protezione specifici, i vigili del fuoco hanno portato la situazione alla normalità in breve tempo.

Sono piuttosto frequenti gli interventi di questo tipo al valico italo-austriaco. A quasi 1.400 metri di quota le valvole dei vagoni cisterna in sosta nella stazione a volta 'cedono' e fanno fuoriuscire delle sostanze. Anche questa notte sono giunti sul posto, come previsto dal protocollo, i vigili del fuoco di Vipiteno, Fleres, come anche Unione Distrettuale Vipiteno, il Soccorso sanitario e la Polizia ferroviaria.



