Nuove risorse per opere stradali in Trentino, 95 milioni in più

La Giunta provinciale di Trento ha approvato un aggiornamento del Documento di programmazione degli interventi in materia di strade e ciclabili per una spesa complessiva di 95 milioni di euro. Le risorse - si legge in una nota - riguardano interventi già programmati che necessitano di un'integrazione urgente del finanziamento per partire con le gare di progettazione.

"Gli interventi - spiega il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti - comprendono le varianti di Campitello e Canazei in val di Fassa, quelle di Molina in val di Ledro e di Sant'Ilario a Rovereto, assieme alla sistemazione e allargamento della statale 349 della Fricca diretta agli altipiani cimbri, tra Pian dei Pradi e la galleria, e allo svincolo di Dermulo.

Con queste integrazioni, dovute all'aggiornamento delle ipotesi progettuali condivise con i territori e all'aumento dei costi degli appalti, potremo procedere il prima possibile verso la fase realizzativa di questi importanti interventi, con i quali la Giunta conferma l'attenzione alle priorità espresse dalle comunità per la messa in sicurezza della mobilità su tutto l'ambito provinciale".

In particolare, si prevede l'integrazione con ulteriori 52,3 milioni di euro, per un finanziamento complessivo aggiornato pari a 141,2 milioni per la Variante di Campitello e Canazei, l'integrazione di dodici milioni, per un finanziamento complessivo aggiornato di 52 milioni per la variante di Molina di Ledro e l'integrazione di due milioni di euro, per un finanziamento complessivo aggiornato di sette milioni, per la sistemazione dello svincolo tra la statale 43 e la statale 43 dir a Dermulo. Si aggiungono poi ulteriori 27,11 milioni di euro, per un finanziamento complessivo aggiornato di 56,9 milioni, per la variante di Sant'Ilario a Rovereto e l'assegnazione di ulteriori 1,8 milioni di euro, che portano il finanziamento complessivo aggiornato a 5,4 milioni, per l'allargamento della Ss349 tra località Pian dei Pradi e la galleria della Fricca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA