Un tragico incidente si è verificato in Val d'Ultimo fra Pracupola e San Nicolò. Un ragazzo di 15 anni è morto in uno scontro fra un Ape e una Jeep.

Stando alle prime informazioni sono intervenuti i vigili del fuoco della zona, l'elisoccorso Pelikan 1, la Croce bianca, e l'assistenza spirituale.

I carabinieri hanno aperto indagini sulla dinamica dell'incidente. La strada è rimasta chiusa per la durata dei lavori di sgombero.



