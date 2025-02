Doppio furto, uno senza bottino, e arresto nella notte a Trento

Doppio furto con danneggiamento, di cui uno senza bottino, ma con arresto ieri a Trento. I Carabinieri del Radiomobile di Trento hanno fermato un 30enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, che verso mezzanotte si è introdotto in un primo negozio di via Brennero dopo averne danneggiato la porta di ingresso, ma senza portare via alcunché.

L'uomo si è poi diretto in una delle vie limitrofe per colpire un altro esercizio, forzando la porta d'accesso e appropriandosi questa volta di svariati telefoni cellulari e dello zaino e del giubbotto di uno dei dipendenti.

È stato quest'ultimo a dare l'allarme e a chiamare il 112 dopo aver notato la presenza del ladro. I Carabinieri hanno rintracciato l'uomo mentre passeggiava per le vie del centro storico cittadino con ancora il materiale rubato.

La refurtiva è stata già restituita ai legittimi proprietari, mentre, terminate le formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso le camere di sicurezza del Comando dei Carabinieri di via Barbacovi. Il giudice del tribunale di Trento ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del 30enne.



