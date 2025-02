Cisint (Lega), 'i cittadini non ne possono più del degrado'

"I cittadini non ne possono più del degrado urbano", così l'europarlamentare legista Anna Maria Cisint che oggi ha visitato insieme al segretario provinciale della Lega Paolo Zenorini e altri rappresentanti del partito la zona di ponte Roma a Bolzano. "Non è tollerabile che continuino ad essere presenti accampamenti, con persone che ci vivono all'interno in illegalità e sporcizia totali. La realtà dei fatti è che l'impatto, dato da tutti questi immigrati, che ovviamente non lavorano, è gravissimo e mina la sicurezza della persone, facendo crescere in maniera molto accentuata e visibile la microcriminalità del territorio", così la Lega.

"E' incredibile - ha osservato Cisint - come l'annuncio della nostra presenza abbia portato allo sgombero di stamattina.

Questo significa che si può e se si può, va fatto preventivamente ed in maniera costante ogni volta che si ripresentano queste situazioni. Inoltre non è possibile gestire in maniera ideologica una realtà come questa, il numero di immigrati irregolari a Bolzano è esagerato e questi numeri hanno fatto diventare la città in questo senso molto attrattiva rispetto ad altre realtà, con lo stesso principio di stare sulla sponda di un precipizio, ma con l'idea di buttarcisi. Se serve, visto lo sgombero di questa mattina dopo la notizia del nostro arrivo, possiamo anche tornare una volta al mese, ma le amministrazioni devono prendersi la responsabilità diretta su come stanno gestendo queste situazioni, perché i cittadini non ne possono più," ha concluso l'europarlamentare.

Alla visita ha partecipato anche il candidato sindaco per Bolzano del centro-destra Claudio Corrarati, secondo il quale "la sicurezza ed il decoro della città sono alla base del rapporto di rispetto tra amministrazione e cittadini.

Le persone bisognose che hanno necessità di aiuto sono al centro di ogni politica assistenziale. Invece il non controllo dei cittadini non regolari e delle persone senza fissa dimora, è un aspetto su cui la città deve avviare un cambio netto di rotta".



