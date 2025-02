Accordo Kurdistan-Italia per una funivia da 160 milioni dollari

Il Kurdistan firma con l'Italia il più grande accordo infrastrutturale turistico della sua storia: la regione dell'Iraq si propone di incrementare il turismo con il lancio di un progetto da 160 milioni di dollari per la costruzione di una funivia attraverso le panoramiche montagne di Soran. Il progetto è una delle iniziative principali promosse da dal primo ministro della Regione del Kurdistan in Iraq, Masrour Barzani, e si inserisce "nella visione del Governo per la diversificazione economica, con il turismo che riveste un ruolo assolutamente centrale".

A spiegare all'ANSA i dettagli del progetto è il molisano Francesco Paglione, direttore delle risorse umane di Visit Kurdistan e che, per questo specifico accordo, si è occupato dei rapporti con i media italiani.

A siglare l'intesa sono stati Visit Kurdistan e Leitner, leader italiano nei sistemi di funivia, per la progettazione e la realizzazione di una funivia della lunghezza di dieci chilometri con l'obiettivo di attrarre 20 milioni di turisti in Kurdistan entro il 2035.

"L'intesa - spiega Paglione - rappresenta il più grande progetto ingegneristico turistico mai realizzato nella Regione del Kurdistan e segna un momento decisivo per le ambizioni di sviluppo del turismo sostenibile e di investimento infrastrutturale nella regione".

La funivia, composta da sette stazioni, è destinata a generare la creazione di più di 500 posti di lavoro e l'apporto di 50 milioni di dollari nell'economia locale solo nel primo anno di attività.



