42 nuovi Carabinieri prendono servizio in Alto Adige

Quarantadue nuovi Carabinieri, al termine del previsto iter formativo, sono stati assegnati ad altrettante Stazioni delle 80 presenti in Alto Adige. "Un contingente straordinario che darà ancor più forza alle potenzialità dell'Arma nel garantire la sicurezza soprattutto in provincia, obiettivo che sta alla base della scelta istituzionale di questi ultimi anni di destinare tali risorse esclusivamente ai presidi periferici operativi e in nessun caso a settori di natura logistica e/o burocratica", ricordano i Carabinieri.

Nel corso dell'ultimo triennio, la Provincia di Bolzano ha visto giungere complessivamente oltre 300 Carabinieri. Sono numeri assolutamente eccezionali, sostenuti grazie ai reclutamenti integrativi promossi nell'ultimo periodo e con il preciso fine di rinforzare i reparti dell'Alto Adige, realizzando le migliori condizioni per una copertura ottimale delle esigenze di prevenzione del territorio, che ora sarà ancor più vigilato con l'aggiunta dei servizi di pattuglia che saranno eseguiti dai nuovi 42 Carabinieri. E' un segnale importante di attenzione verso la provincia di Bolzano. Si tratta di un contingente rilevante in termini numerici, per aumentare la capacità di controllo del territorio e di risposta in termini di sicurezza, per i cittadini e turisti che popolano l'Alto Adige, prosegue la nota.

Si tratta di militari arruolati anche tramite il concorso dedicato ai possessori dell'attestato di bilinguismo, che inizieranno subito il loro servizio presso le Stazioni Carabinieri della provincia. L'arrivo di ulteriori militari è un importante segnale di attenzione per le esigenze del territorio e certamente la padronanza della lingua tedesca consentirà a parte dei nuovi Carabinieri (sono sei quelli in possesso dell'attestato di bilinguismo) di poter svolgere al meglio il loro servizio a favore della collettività.

Sono stati protagonisti in una cerimonia di benvenuto presso la sede del Comando Legione Carabinieri Trentino Alto Adige, ricevuti dal Comandante della Legione, Generale di Brigata Stefano Paolucci, e dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonio Forte, poi salutati dal Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, Prefetto Vito Cusumano, dal Procuratore della Repubblica dott. Axel Bisignano e dal Presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher, accompagnato dall'Assessore provinciale all'edilizia abitativa, sicurezza e prevenzione della violenza, Ulli Mair, i quali, con la loro presenza, hanno testimoniato ancora una volta la vicinanza delle Istituzioni e della Comunità altoatesina all'Arma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA